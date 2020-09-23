Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением температурного режима в школах и больницах Петербурга

В Петербурге усилен контроль за соблюдением температурного режима в объектах социальной инфраструктуры. Об этом рассказали в городском управлении Роспотребнадзора.

Речь идет о лечебно-профилактических и образовательных организациях, учреждениях соцобслуживания детей и пенсионеров, домах для сирот и домах-интернатах для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщили на сайте ведомства, инспекторы уделяют особое внимание исправности и функционированию систем отопления, эффективности работы нагревательного и отопительного оборудования.

Организациям и их руководителям, деятельность персонала которых проходит на открытом воздухе, необходимо соблюдать требования для недопущения переохлаждения и возникновения простудных заболеваний, а также обеспечить сотрудников спецодеждой.

Несоответствие гигиеническим нормам, как подчеркнули в Роспотребнадзоре, является поводом безотлагательно принять меры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор объяснил, как школьники смогут возвращаться к занятиям после пропусков.