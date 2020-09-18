Роспотребнадзор объяснил, как школьники смогут возвращаться к занятиям после пропусков

Роспотребнадзор объяснил, как школьники смогут возвращаться к занятиям после пропусков
Учеба российских школьников возобновилась в очном режиме с 1 сентября. Фото: Pixabay

В петербургском управлении Роспотребнадзора рассказали о справках, необходимых к предоставлению в учебных заведениях после болезни.

Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, вернуться к учебе после болезни школьники могут только со справкой от врача-педиатра. Данное требование касается любого количества пропущенных дней.

В случае, если ребенок болел более 5 дней, для предоставления в школу понадобится более подробная справка. В документе должен быть указан диагноз, время болезни и информация об отсутствии контакта с пациентами инфицированными вирусами.

Отметим, что, если занятия школьник пропускал не по болезни, а по другой уважительной причине, допуск к занятиям устанавливается внутренними правилами учебного заведения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре раскрыли число мутаций коронавируса.

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