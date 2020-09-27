В воскресенье пассажиров электрички «Петербург — Мельничный ручей» довезут до Невской Дубровки

В воскресенье пассажиров электрички «Петербург &#8212; Мельничный ручей» довезут до Невской Дубровки
Маршрут продлили на один день. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Маршруты двух пригородных поездов №6923 и №6930 были скорректированы на один день в воскресенье, 27 сентября.

Как сообщили в пресс-службе РЖД, поезда, после прибытия в Мельничный Ручей, проследуют дальше до Невской Дубровки. Изменения актуальны лишь на сегодняшний день, уже завтра электрички проследуют по привычному маршруту.

Напомним, поезда отправляются с Финляндского вокзала. Поезд из Петербурга направился в сторону Невской Дубровки в 15:50. Время в пути займет 1:27. Электричка из Невской Дубровки в свою очередь отправится в сторону Финского вокзала в 16:35. В городе пассажиры окажутся уже в 18:21.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сергиево и Стрельну включат в маршрут электрички на Калище. Электропоезда, курсирующие между Санкт-Петербургом и железнодорожной станцией «Калище», будут делать две новые остановки. Изменения в маршруте введут с октября.

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