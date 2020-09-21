Сергиево и Стрельну включат в маршрут электрички на Калище

Пригородный поезд, следующий маршрутом Петербург — Калище, начнет делать дополнительные остановки в Сергиево и Стрельне.

Согласно информации пресс-службы «Северо-Западной пригородной пассажирской компании», электропоезда, курсирующие между Санкт-Петербургом и железнодорожной станцией «Калище», будут делать две новые остановки. Изменения в маршруте введут с октября.

Электрички начнут подбирать и высаживать пассажиров в Сергиево и Стрельне. Остановка пригородного поезда №6616 в Стрельне планируется в 10.52, а в Сергиево — в 10.56. Обратная электричка №6624 будет совершать остановки в Стрельне в 14.48, в Сергиево — в 14.52.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что между Гатчиной и Петербургом может начать ходить скоростная электричка. Дрозденко заявил, что подобная инициатива позволит жителями региона быстро добираться до Петербурга