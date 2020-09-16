Между Гатчиной и Петербургом может начать ходить скоростная электричка

Правительство Ленобласти в ближайшее время направит предложение в адрес «Российских железных дорог» о запуске скоростного поезда маршрута «Гатчина — Санкт-Петербург».

В среду, 16 сентября, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что подобная инициатива позволит жителями региона быстро добираться до Петербурга не только по Киевскому шоссе, но и по железной дороге. Таким образом, будет повышена транспортная доступность Гатчины, которая в ближайшем будущем станет столицей Ленобласти. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Ожидается, что поезд будет курсировать между Гатчиной и Балтийским вокзалом Северной столицы по «челночному» принципу (без остановок в промежуточных пунктах). Время в пути будет составлять менее 30 минут.

Отмети, что Гатчина станет столицей 47 региона к концу года, когда ее официальный статус будет закреплен в Уставе Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что расписание движения пригородных электричек в Петербурге изменится с 18 сентября.