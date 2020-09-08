Расписание движения пригородных электричек в Петербурге изменится с 18 сентября

Жителей Северной столицы предупредили об изменениях в расписании, планируемых ввести с 18 сентября из-за уменьшения пассажиропотока.

Во вторник, 8 сентября, АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» сообщила, что пригородные поезда, начиная с 18 сентября, начнут двигаться по другому графику. Речь идет о Московском, Северном, Финляндском, Витебском и Балтийском направлениях Октябрьской железной дороги. Таким образом, железнодорожный транспорт переходит на работу в осенний режиме. Из-за окончания лета популярность направлений упала, поэтому в организации приняли решение изменить расписание. Об этом сообщает пресс-служба АО «СЗППК».

Напомним, актуальное расписание петербуржцы всегда могут увидеть на станциях или вокзалах. Также, проверить как ездят электрички можно и дистанционно. Для этого достаточно перейти на сайт Северо-Западной пригородной пассажирской компании — www.ppk-piter.ru.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что комфортные электрички запустят на маршрут Петербург — Будогощь с 1 сентября.