Комфортные электрички запустят на маршрут Петербург — Будогощь с 1 сентября

Комфортные электрички запустят на маршрут Петербург &#8212; Будогощь с 1 сентября
Электричка. Фото: https://pixabay.com

С 1 сентября между Петербургом и Будогощи начнут курсировать пригородные поезда категории «Комфорт», сообщает пресс-служба АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Такие электрички будут ходить по следующему расписанию:

Поезда будут курсировать в девятивагонном исполнении. В головных вагонах есть чистые туалетные комплексы. Каждый вагон оснащен системой поддержания микроклимата салона и прислонно-сдвижными дверями, кресельными блоками и стеллажами для багажа.

Электропоезд комфортной категории будет следовать в ускоренном режиме. Пассажиры, заранее купившие разовые билеты в период с 22 по 31 августа на даты после 1 сентября на данный маршрут, смогут проехать по ним в данных электричках. Также будут действительны абонементные билеты для проезда в поездах категории стандарт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что проводники начнут охотиться за «зайцами» в электричках Петербурга.

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