Проводники начнут охотиться за «зайцами» в электричках Петербурга

Проводники начнут охотиться за &#171;зайцами&#187; в электричках Петербурга
Наличие билетов будут проверять у всех пассажиров электропоездов. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В пригородных электропоездах Петербурга началась усиленная борьба с пассажирами, которые не хотят платить за проезд.

Об этом сообщили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании. Месячник усиления борьбы с безбилетниками начался у проводников с 7 августа. Они будут проводить рейды в электричках вплоть до 7 сентября.

Наличие билетов будут проверять у всех пассажиров электропоездов. При этом сотрудники компании будут ходить по вагонам в сопровождении сотрудников транспортной полиции.

В компании также напомнили, что пассажиры могут приобрести билеты на электричку в кассах, терминалах самообслуживания и мобильных приложениях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 20 августа «Ласточки» на участке Петербург — Волховстрой будут останавливаться на Сортировочной.

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