Проводники начнут охотиться за «зайцами» в электричках Петербурга

В пригородных электропоездах Петербурга началась усиленная борьба с пассажирами, которые не хотят платить за проезд.
Об этом сообщили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании. Месячник усиления борьбы с безбилетниками начался у проводников с 7 августа. Они будут проводить рейды в электричках вплоть до 7 сентября.
Наличие билетов будут проверять у всех пассажиров электропоездов. При этом сотрудники компании будут ходить по вагонам в сопровождении сотрудников транспортной полиции.
В компании также напомнили, что пассажиры могут приобрести билеты на электричку в кассах, терминалах самообслуживания и мобильных приложениях.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 20 августа «Ласточки» на участке Петербург — Волховстрой будут останавливаться на Сортировочной.