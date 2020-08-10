С 20 августа «Ласточки» на участке Петербург — Волховстрой будут останавливаться на Сортировочной

С 20 августа &#171;Ласточки&#187; на участке Петербург &#8212; Волховстрой будут останавливаться на Сортировочной
Ознакомиться с подробным расписанием движения пригородных поездов можно на сайте АО "СЗППК". Фото: Baltphoto

АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» информирует пассажиров, что с 20 августа текущего года «Ласточкам», курсирующим на участке Санкт-Петербург — Волховстрой, назначат новую остановку.

Электропоезда будут совершать остановки на Сортировочной в целях повышения качества обслуживания пассажиров, сообщили в пресс-службе АО «СЗППК» в понедельник, 10 августа. Изменения коснутся поездов №7401/7402, отправляющихся с Московского вокзала до Волховстроя, и составов №7403/7404, следующих в обратном направлении.

Ознакомиться с подробным расписанием движения пригородных поездов и текущими изменениями можно на сайте компании.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из Петербурга снова начали ходить поезда в Калининград. С 1 июля отправиться на поезде в Калининградскую область могли только те, у кого есть постоянная регистрация там, но уже с 5 августа эти ограничения сняли.

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