Жители Петербурга снова смогут отправиться в Калининград на поезде

Для россиян, и петербуржцы не исключение, Калининград - такое же популярное курортное направление как Ялта или Сочи. Фото: pixabay.com

Для россиян, и петербуржцы не исключение, Калининград - такое же популярное курортное направление как Ялта или Сочи. Фото: pixabay.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о возобновлении железнодорожного сообщения между Калининградом и другими российскими городами.

Ограничение действовало с 6 апреля в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой, вызванной пандемией коронаирусной инфекции. С 1 июля в расписание поездов вернулись составы, регулярно отправляющиеся в Калининград из Москвы и Санкт-Петербурга, однако пользоваться ими могли лишь те, кто имеет постоянную регистрацию в Калининградской области.

С 5 августа поездки доступны для всех граждан. Так, из Северной столицы поезда до Калининграда отправляются два раза в неделю, по понедельникам и пятницам в 13:25. Состав №79Ч уходит с Московского вокзала в 13:25 по столичному времени. Цены начинаются с 2 900 рублей, а время в пути составит 26 часов 39 минут.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, как снизить риск заражения COVID-19, путешествуя поездом.