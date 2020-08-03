Ученые рассказали, как снизить риск заражения коронавирусом в поездах

Социальная дистанция в 2,5 метра в поезде действительно защищает от заражения коронавирусом. Но только в течение часа. Фото: Pixabay

Социальная дистанция в 2,5 метра в поезде действительно защищает от заражения коронавирусом. Но только в течение часа. Фото: Pixabay

Китайские ученые выяснили, с какой вероятностью человек может заразиться коронавирусом, если он находится с инфицированным пассажиром в одном вагоне.

Специалисты из КНР и университета Саутгемптона проанализировали данные о 2 334 людях, которые регулярно передвигались на поездах в Китае и у которых позже проявились симптомы коронавируса. Общая сумма контактов с другими людьми составила 72 093 раза.

Согласно данным в издании Clinical Infectious Diseases, ученые установили, что у тех, кто сидел рядом с инфицированным, шанс заразиться составляет 3,5%, среди тех, кто сидит в одном ряду — 1,5%. Если сесть на место, где сидел больной, то новый пассажир заразится с вероятностью 0,075%.

По словам специалистов, снизить риск заражения можно, соблюдая дистанцию и находясь в пути непродолжительное время.

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