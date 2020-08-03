Мантуров рассказал о планах по выпуску миллионов доз вакцины от коронавируса

Предприятия уже начали подготовку к производству вакцины, идет отладка технологий. Фото: Pixabay

Предприятия уже начали подготовку к производству вакцины, идет отладка технологий. Фото: Pixabay

Осенью три российские компании должны начать промышленный выпуск первой вакцины от инфекции Covid-19. Такое заявление сделал глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, к началу следующего года в стране ежемесячно будут выпускать несколько миллионов доз вакцин от коронавируса. И добавил, что серийный выпуск препарата, разработанной центром имени Гамалеи, начнется уже в сентябре.

Как сообщил ТАСС, промышленный выпуск отечественной вакцины начнут компании «Генериум», «Р-Фарм» и «Биннофарм».

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. 11 марта ВОЗ объявила ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице продолжают подтверждать новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Город находится на пятом месте по числу заразившихся.