Еще 160 заболевших и шесть жертв: новые данные по COVID-19 в Петербурге

В Петербурге коронавирусом заразились еще 160 человек. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге коронавирусом заразились еще 160 человек. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге продолжают подтверждать новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Северная столица находится на пятом месте по числу заразившихся.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в Петербурге подтвердили еще 160 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего в городе с начала пандемии успели заболеть 32 тысячи человек.

Скончались за все время 2062 человека. Таким образом, за последние сутки было подтверждено шесть новых смертей от коронавируса.

В России общее число заболевших коронавирусом превышает 856 тысяч человек. За сутки статистику пополнили 5 394 человека. При этом скончались 79 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что за последние 24 часа в Петербурге тест на коронавирус сдали почти десять тысяч человек. На карантине находятся 747 человек, большинство из них контактировали с зараженными.