За сутки в Петербурге на коронавирус проверили менее 10 тыс. человек

За сутки в Петербурге на коронавирус проверили менее 10 тыс. человек
В Петербурге продолжают проверять горожан на коронавирус. Фото: pixabay

В городе на Неве за последние 24 часа провели 9244 теста на наличие коронавирусной инфекции в организме.

Об этом свидетельствуют оперативные данные по Петербургу на 10 утра понедельника, 3 августа. На текущий момент городские медики наблюдают за здоровьем 747 человек, у которых есть подозрения на коронавирус. Пять из них находятся в обсерваторе, 340 самоизолируются дома, а еще 402 человека контактировали с зараженными в последнее время.

Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам о коронавирусе (номер 122) обработала 153 вызова.

Служба экстренных вызовов (номер 112) зафиксировала 37 обращений, из которых 18 были с сообщением о прибытии в город из-за рубежа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 18 млн случаев заражения коронавирусом зафиксировано в мире.

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