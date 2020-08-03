Более 18 млн случаев заражения коронавирусом зафиксировано в мире

Жертвами коронавируса за все время пандемии стали 687 930 пациентов. Фото: pixabay

Жертвами коронавируса за все время пандемии стали 687 930 пациентов. Фото: pixabay

Число людей, которым подтвердили диагноз COVID-19, достигло отметки в 18 млн человек. Этот показатель был зафиксирован в ночь на понедельник, 3 августа.

Об этом свидетельствуют данные частного Университета Джонса Хопкинса в Соединенных Штатах, который ведет собственную статистику на основе официальных данных из разных стран.

Так, на понедельник, 3 августа, число выявленных случаев заражения в мире составляет 18 017 556 человек. Жертвами коронавируса за все время пандемии стали 687 930 пациентов. Диагноз после полного выздоровления сняли 10,64 млн человек.

Лидирует по числу зараженных по-прежнему США, где выявлено 4 665 932 случая инфицирования. Следом идет Бразилия (2 733 677 случаев), а третье место занимает Индия (1 750 723).

Россия находится на четвертом месте. Как сообщается на сайте Стопкоронавирус.ру, всего в стране насчитывается 850 870 зараженных. Число летальных исходов достигло 14 128, а поправились 650 173 заболевших.

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