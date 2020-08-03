Минздрав озвучил главные ошибки россиян при коронавирусе

В Минздраве рассказали, что главной ошибкой при пандемии коронавируса является игнорирование профилактических мер, введенных для обеспечения безопасности граждан.

Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов сообщил, что отказ от использования защитных масок при контактировании с людьми во время коронавирусной пандемии является ошибочным действием.

Как сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на слова медика, распространение коронавируса можно предотвратить, если человек, который уже инфицирован коронавирусом, но еще не в курсе этого, и тот, кто здоров, надевают маски при контакте друг с другом.

Кроме того, человек проявляет уважение к окружающим, надевая маску в общественных местах.

Также Бойцов напомним жителям России об опасности самостоятельного лечения, поскольку некоторые лекарства без назначения врача могут навредить организму.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач назвала витамины, которые помогут восстановиться после излечения от COVID-19.