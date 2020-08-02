Врач назвала витамины, которые помогут восстановиться после излечения от COVID-19

Врач-кардиолог из Городской Мариинской больницы Санкт-Петербурга назвала витамины, которые следует принимать переболевшим коронавирусом, если они по-прежнему плохо себя чувствуют.

Как сообщает «Российская газета», при плохом самочувствии, которое сохраняется после болезни COVID-19, пациентам следует принимать витамин D и витамины группы B. Медик также указала на пользу прогулок на свежем воздухе, соблюдении режимов труда и отдыха.

Для тех, кто еще не заболел, кардиолог советует обращаться в больницу при первых симптомах ОРВИ и не заниматься самолечением. После получения диагноза необходимо строго следовать рекомендациям лечащего врача.

Она добавила, что медики уже отработали схемы лечения и во многих случаях достаточно лечиться из дома, соблюдая режим самоизоляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Иммунитет к коронавирусу бывает у тех, кто никогда не болел COVID-19.