Иммунитет к коронавирусу бывает у тех, кто никогда не болел COVID-19

Иммунитет к коронавирусу бывает у тех, кто никогда не болел COVID-19
Ученые продолжают изучать коронавирус. Фото: pixabay

Иммунные клетки таких пациентов готовы распознавать коронавирус.

Немецкие ученые пришли к выводу, что у некоторых людей есть иммунитет к коронавируса даже при том, что они никогда им не болели. Отмечается, среди подопытных иммунные клетки, готовые распознавать коронавирус, обнаружили у 35% людей. Специалисты продолжают изучать реакцию организма на инфекцию.

Напоминаем, что иммунная система имеет две степени защиты – врожденная реакция организма и адаптивная. Если он есть, то человек не сможет заразиться повторно. На данный момент зарегистрировано более 17,3 миллионов случаев заражения инфекциях, летальных исходов – 675 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты считают, что пандемия коронавируса закончится еще не скоро. Комитет обратился к человечеству, а в частности к молодежи, с просьбой делать все для предотвращения распространения коронавируса.

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