Эксперты считают, что пандемия коронавируса закончится еще не скоро

Коронавирус все еще опасен для человечества. Фото: unsplash.com

Коронавирус все еще опасен для человечества. Фото: unsplash.com

На данный момент в мире успели заразиться 17,3 миллиона человек.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения рассказали, что не стоит ждать скорейшего окончания пандемии коронавируса. Они убеждены, что она продлится «еще долго». Об этом пишет РИА Новости. Своим мнением эксперты поделились на заседании чрезвычайного комитета – они считают, что пока рано расслабляться, ведь впереди еще очень много работы. Пандемия, подчеркивают специалисты, остается ситуацией, имеющей международное значение.

Комитет обратился к человечеству, а в частности к молодежи, с просьбой делать все для предотвращения распространения коронавируса. Напоминаем, что на данный момент зарегистрировано более 17,3 миллионов случаев заражения инфекциях, летальных исходов – 675 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России завершились клинические испытания вакцины от COVID-19. Исследователи приступили к подготовке документации для прохождения регистрации препарата.