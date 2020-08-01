В России завершились клинические испытания вакцины от COVID-19

Медработников и тех, кто наиболее часто сталкивается с инфицированными, будут вакцинировать первыми. Фото: pixabay.com

Медработников и тех, кто наиболее часто сталкивается с инфицированными, будут вакцинировать первыми. Фото: pixabay.com

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что уже в октябре стартует массовая вакцинация россиян от коронавирусной инфекции COVID-19.

По словам руководителя ведомства, первыми прививки поставят учителям и сотрудникам медицинских учреждений. Это связано с тем, что даже после получения регистрационного удостоверения и старта применения вакцины создатели препарата будут наблюдать за первыми пациентами.

Речь идет о разработке сотрудников Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. На данный момент, рассказал Михаил Мурашко, клинические испытания вакцины, созданной в стенах научного центра, завершились. Исследователи приступили к подготовке документации для прохождения регистрации препарата.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 августа все иностранцы, прибывающие на территорию РФ, независимо от цели визита должны предоставлять актуальную справку об отсутствии COVID-19.