Роспотребнадзор обязал прилетающих в РФ иностранцев иметь справку об отсутствии COVID-19

Роспотребнадзор обязал прилетающих в РФ иностранцев иметь справку об отсутствии COVID-19
Иностранные граждане, прибывающие в целях осуществления трудовой деятельности, должны по-прежнему выполнять требования по изоляции сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации. Фото: pixabay.com

С 1 августа, согласно постановлению Роспотребнадзора, иностранцы, прибывающие на территорию России по воздуху, обязаны предоставить в аэропорту справку об отсутствии COVID-19.

Изменение касается пассажиров как вывозных, так и регулярных рейсов. Кроме того, документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦ, должен присутствовать у туриста даже в том случае, если он находится в России транзитом. Также все иностранцы обязаны заполнить анкету прибывающего до того, как попали в страну.

В отношении российских граждан также действуют изменения: возвращаясь из-за границы, им необходимо сдать аналогичный анализ в течение трех дней после прибытия и разместить результат в личном кабинете портала госуслуг.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за минувшие сутки на коронавирусную инфекцию проверили 20 тысяч человек.

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