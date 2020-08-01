За сутки на COVID-19 в Петербурге проверили почти 20 тысяч человек

В Петербурге продолжают обследовать горожан на новую коронавирусную инфекцию. Так, за последние сутки провели почти 20 тысяч тестов.

Такие данные по состоянию на утро субботу, 1 августа, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Петербурге.

Уточняется, что обследовано было 19 541 человек. Под медицинским наблюдением в настоящее время находятся 927 пациентов. Только шесть из них были помещены в обсерватор. Большинство, 519 человек, находятся на самоизоляции, остальные контактировали с уже заболевшими горожанами.

За 24 часа специалисты также обработали более 200 вызовов, которые поступили в справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. По номеру 112 зарегистрировали 47 обращений. При этом 17 человек сообщили о том, что вернулись из-за границы.

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