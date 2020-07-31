Мясников дал советы о том, как можно избежать тяжелого течения коронавируса

Если заботиться о здоровье, прививать полезные привычки и правильно питаться, коронавирусная инфекция может пройти практически незаметно.

Врач Александр Мясников рассказал, что может помочь человеку пережить коронавирус легко и без последствий. Об этом специалист сообщил в Telegram.

Перечень необходимых действий включает в себя шесть шагов. Таким образом, человеку следует: сбросить лишний вес, заниматься физическими нагрузками и закаливаться, следить за артериальным давлением, исключить из употребления табачные изделия, начать питаться здоровой пищей, а также сделать прививку от гриппа и коронавируса, когда начнется массовая вакцинация.

Люди лишним весом, хроническими заболеваниями, проблемами с сердцем, а также диабетики находятся в зоне риска по COVID-19. Поэтому им стоит укреплять иммунитет. В этом могут помочь спортивные тренировки. Стоит отметить, что список шагов спасет не только от тяжелого течения коронавируса, но и послужит профилактикой онкологии и болезней сердечно-сосудистой системы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мясников назвал четыре главных показателя здоровья.