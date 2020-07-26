Мясников назвал четыре главных показателя здоровья

Врач Александр Мясников перечислил ключевые критерии, по которым можно оценить здоровье человека.

В названный им «смертельный квартет» вошли артериальное давление, уровень холестерина в крови, показатель сахара и обхват талии. Если данные характеристики повышены, это указывает на проблемы со здоровьем.

«У мужчины предельный объем талии должен быть меньше, чем 102, у женщины — меньше, чем 88. Это норма. Если больше, вы под угрозой и ваше сердце под угрозой», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников отметил, что патологии вероятнее имеет худой человек с большим животом, чем равномерно толстый человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач Александр Мясников раскритиковал дистанционное обучение. Он заявил, что школьники должны получать «навык межвидового общения». В противном случае их может «потянут в трансвеститы».