«В трансвеститы потянет»: доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение

Дистанционное обучение никогда не заменит очного. Такое заявление сделал телеведущий и врач Александр Мясников.

По его словам, ситуация усугубляется тем, что уровень образования упал ниже критической отметки. Специалист также подчеркнул, что школьники в учебных заведениях приобретают навык общения со сверстниками. И добавил, что у родителей не будет возможности ходить на работу, так как им придется сидеть дома с детьми.

«Дома, глядя в компьютер, и правда в трансвеститы потянет», — заявил телеведущий.

Он написал в своем телеграм-канале, что на безопасности детей, с точки зрения распространения инфекции Covid-19, очное обучение не скажется. По его словам, они почти не болеют коронавирусом. Кроме того, от бессимптомных носителей вирус гораздо менее опасен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что может победить COVID-19. Об этом рассказал Доктор Мясников.