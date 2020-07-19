Доктор Мясников рассказал, что может победить COVID-19

Доктор Мясников рассказал, что может победить COVID-19
Мясников назвал такие антитела мощным и специфическим оружием. Фото: кадр из видео Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что антитела могут помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Он написал в своем телеграм-канале, что моноклональные антитела, вырабатывающиеся организмом, представляют собой особый класс лекарств. По его словам, врачи широко применяют их в клинической практике.

Врач подчеркнул, что именно с помощью антител человечество сможет победить коронавирусную пандемию. Мясников отметил, что их можно будет использовать в качестве профилактики болезни для тех, кто находится в группе риска.

Доктор назвал такие антитела мощным и специфическим оружием, которое поможет при лечении конкретного вируса или опухоли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России завершились клинические испытания вакцины от коронавируса. Лекарство было разработано при участии Минобороны РФ.

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