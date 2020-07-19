Доктор Мясников рассказал, что может победить COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что антитела могут помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Он написал в своем телеграм-канале, что моноклональные антитела, вырабатывающиеся организмом, представляют собой особый класс лекарств. По его словам, врачи широко применяют их в клинической практике.
Врач подчеркнул, что именно с помощью антител человечество сможет победить коронавирусную пандемию. Мясников отметил, что их можно будет использовать в качестве профилактики болезни для тех, кто находится в группе риска.
Доктор назвал такие антитела мощным и специфическим оружием, которое поможет при лечении конкретного вируса или опухоли.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России завершились клинические испытания вакцины от коронавируса. Лекарство было разработано при участии Минобороны РФ.