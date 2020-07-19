В России завершились клинические испытания вакцины от коронавируса

В любом случае, до появления вакцины россиянам придется научиться жить "по соседству" с опасной инфекцией. Фото: pixabay.com

В любом случае, до появления вакцины россиянам придется научиться жить "по соседству" с опасной инфекцией. Фото: pixabay.com

В госпитале Бурденко подошли к концу испытания вакцины против коронавирусной инфекции на добровольцах. Лекарство было разработано при участии Минобороны РФ.

Сейчас медики выписывают последнюю группу добровольцев, испытавших вакцину на себе, сообщил начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.

Он рассказал в интервью газете «Красная звезда», что над вакциной работали Министерство обороны совместно с НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. В понедельник, 20 июля, из военного госпиталя выпишут последние 20 добровольцев.

Борисевич отметил, что на этом работа ученых не заканчивается — им предстоит составить итоговые отчеты, предоставить результаты и отправить препарат на государственную регистрацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сеченовском университете рассказали о состоянии участников испытаний вакцины от COVID-19.