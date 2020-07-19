В Сеченовском университете рассказали о состоянии участников испытаний вакцины от COVID-19

В Сеченовском университете рассказали о состоянии участников испытаний вакцины от COVID-19
Добровольцы испытали вакцину от коронавируса. Фото: unsplash.com

Добровольцы, испытавшие российскую вакцину от коронавируса, чувствуют себя хорошо. Об этом сообщил директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.

Тарасов рассказал о состоянии уже выписавшихся участников эксперимента и тех, кто все еще находится под наблюдением медиков.

«Да, все в порядке, домой все хотят уже поскорее», — приводит его слова «РИА Новости».

Первую группу добровольцев отпустили домой 15 июля. Ожидается, что вторая группа покинет стационар в понедельник, 20 июля.

Вакцина от коронавируса разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Испытания её проходят в Сеченовском университете и госпитале имени Бурденко Минобороны РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в течение полугода в России могут начаться испытания вакцины от коронавируса на детях.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 вакцина от коронавируса коронавирус сеченовский университет


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Трех женщин задержали в Петербурге за обналичивание 102 млн
В Сеченовском университете рассказали о состоянии участников испытаний ...
С карт покупателей через двойники интернет-магазины похитили 4 миллиона
На развязке КАД с Парашютной перекроют два съезда
В новый энергоблок на Ленинградской АЭС начали загрузку топлива
Mercedes насмерть сбил велосипедиста на Шлиссельбургском
В Хабаровске возобновились акции в поддержку Фургала
Федеральные стационары в Петербурге возобновляют прием обычных пациентов