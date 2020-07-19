В России вакцину от коронавируса протестируют на детях

Исследования вакцины для детей будут идти поэтапно, в разных возрастных группах. Фото: pixabay

Исследования вакцины для детей будут идти поэтапно, в разных возрастных группах. Фото: pixabay

Испытания вакцины от коронавирусной инфекции нового типа для детей могут начаться в течение полугода.

Директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что получить разрешение на проведение клинических испытаний на детях можно будет только в случае, если все испытания на взрослых будут завершены и дадут положительный эффект, таков закон.

Как сообщил ТАСС, специалист отметил, что в его учреждении уже готовится документация, необходимая для возможности вакцинирования детей.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в врач просит прививаться осенью от гриппа в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.