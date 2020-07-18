Врач просит прививаться осенью от гриппа в связи с пандемией коронавируса

В любом случае, до появления вакцины россиянам придется научиться жить "по соседству" с опасной инфекцией. Фото: pixabay.com

В любом случае, до появления вакцины россиянам придется научиться жить "по соседству" с опасной инфекцией. Фото: pixabay.com

Эксперт считает, что так удастся снизить нагрузку на медицинскую систему.

Об этом стало известно сегодня, 18 июля. Обо всем рассказал заведующий отделением коронавируса в тель-авивской больнице Ихилов доктор Гай Хошен, пишут РИА Новости. Он подчеркнул, что очень важно каждому осенью 2020 года сделать прививку от гриппа – это позволит снизить нагрузку на медицинскую систему во время возможной второй волны пандемии коронавируса. Гай Хошен предполагает, что можно было бы обязать граждан делать уколы.

«Система здравоохранения будет очень загружена. Будет очень сложно разделять больных внутри больниц»,

— предупреждает врач.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге будут платить донорам антиковидной плазмы. Ее используют при лечении пациентов, зараженных инфекцией.