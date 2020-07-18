В Петербурге будут платить донорам антиковидной плазмы

В Петербурге будут платить донорам антиковидной плазмы
Максимальная сумма выплат - 5 тысяч рублей. Фото: https://pixabay.com/

Ее используют при лечении пациентов, зараженных инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 18 июля. Обо всем сообщили в Смольном. Власти решили простимулировать доноров денежными выплатами, чтобы они охотнее сдавали кровь после того, как переболели коронавирусом. Сумма зависит от объема сданном плазмы, порог установлен в размере пяти тысяч рублей.

«Плазму могут сдавать люди, перенесшие заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19, «,

— подчеркивается в сообщении.

Напоминаем, что кровь с антителами переливают больным петербуржцам и им после этого становится лучше. В начале июля благодарен донорам удалось выписать из больниц 60 пациентов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Минздраве оценили, какой будет вторая волна коронавируса в России.

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