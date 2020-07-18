В Минздраве оценили, какой будет вторая волна коронавируса в России

Ухудшение эпидемиологической обстановки стоит ждать осенью.

Вторая волна COVID-19 совпадет с традиционным повышением заболеваемости респираторными заболеваниями. Ведь учащиеся вновь отправятся в ВУЗы и школы, дети начнут ходить в детские сады, а работающие россияне начнут активно возвращаться из отпусков.

При этом, ожидать второй волны такой же силы, которой обладала первая, не стоит. Об этом сообщил Интерфакс с ссылкой на главного инфекциониста Минздрава, профессора Сеченовского университета Владимира Чуланова. Все дело в том, что к осени у многих людей появится иммунитет к коварному патогену. Бояться ухудшения ситуации не стоит и благодаря тому, что россияне стали более бережнее относиться к своему здоровью, соблюдая меры предосторожности.

Отметим, что ранее бывший глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман рассказал, что очередной всплеск заболеваемости коронавирусом может произойти в ноябре-декабре. Это случится одновременно с увеличением заболеваемостью другими инфекциями. Из-за похожей симптоматики будет сложно понять, чем же именно больной заразился.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса.