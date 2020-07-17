Врач рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса

Вакцину от COVID-19 можно будет ввести только тем, у кого нет тяжелых хронических заболеваний иммунной системы.

Так считает директор Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург. Людям, страдающим аутоиммунными заболеваниями и хроническими заболеваниями, которые лечатся препаратами, воздействующими на иммунную систему, нередко отказывается прививать. Все дело в том, что вакцина может вызвать у таких людей обострение. По этой причине люди с различными хроническими заболеваниями должны получить консультацию у врача-иммунолога, сообщает РИА Новости.

Специалист также отметил, что сейчас не идет речи о конкуренции производителей вакцины из разных стран. Из-за того, что некоторые производители уже вышли на «финишную прямую», становится понятно, что от коронавируса будет представлено сразу несколько вакцин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российскую вакцину от коронавируса могут зарегистрировать в августе.