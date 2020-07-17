Российскую вакцину от коронавируса могут зарегистрировать в августе

Российскую вакцину от коронавируса могут зарегистрировать в августе
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото: minzdrav.gov.ru

Первую вакцину от коронавируса в России могут зарегистрировать в первой декаде августа. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в пятницу, 17 июля.

«Думаю, первая регистрация будет где-то в августе, первая (декада) — начало второй декады. Это должны еще пройти определенные этапы», — приводит его слова «Интерфакс».

Мурашко положительно оценил результаты клинических испытаний вакцины, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Они прошли в Сеченовском университете и госпитале Бурденко.

К клиническим испытаниям вакцины, представленной центром «Вектор», в России пока не приступили. По словам Мурашко, сейчас проходит экспертиза, по результатам которой выдадут разрешение на проведение. Экспертиза занимает от двух до трех недель.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцина от коронавируса, разработанная центром имени Гамалеи, может поступить в гражданский оборот 12-14 августа. Сроки озвучил директор НИЦ Александр Гинцбург.

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