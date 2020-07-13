Названы сроки поступления вакцины от коронавируса в оборот

В августе вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот. Фото: gov.spb.ru

В августе вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот. Фото: gov.spb.ru

Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, может поступить в гражданский оборот 12-14 августа.

В начале августа центр должен подать документы на регистрацию вакцины. До 12 августа Росздравнадзор проверит партии, пишет ТАСС.

«В гражданский оборот вакцина может поступить 12-14 августа, в середине августа», — рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Стартовал второй этап испытаний вакцины. Исследования планируется окончить в конце июля — начале августа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на этой неделе выпишут добровольцев, испытавших вакцину от коронавируса. Домой отпустят первую группу из 18 человек. При необходимости они смогут обратиться к медикам, получить консультацию и необходимую помощь.