Названы сроки поступления вакцины от коронавируса в оборот

Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, может поступить в гражданский оборот 12-14 августа.
В начале августа центр должен подать документы на регистрацию вакцины. До 12 августа Росздравнадзор проверит партии, пишет ТАСС.
«В гражданский оборот вакцина может поступить 12-14 августа, в середине августа», — рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Стартовал второй этап испытаний вакцины. Исследования планируется окончить в конце июля — начале августа.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на этой неделе выпишут добровольцев, испытавших вакцину от коронавируса. Домой отпустят первую группу из 18 человек. При необходимости они смогут обратиться к медикам, получить консультацию и необходимую помощь.