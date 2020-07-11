Испытателей вакцины от коронавируса выпишут на следующей неделе

Добровольцы, испытавшие вакцину от коронавируса, будут выписаны через четыре дня. Домой отправят первую группу из 18 человек. Наблюдение за их состоянием продолжится.

«При минимальном их подозрении, что вакцина могла так или иначе повлиять на их здоровье или что-то поменялось в их самочувствии, они, конечно же, смогут сразу связаться с врачом», — рассказала руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.

Вакцинация от COVID-19 проходила в рамках клинического исследования. Добровольцы тестировали вакцину, разработанную исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Участие в исследованиях приняли 38 человек, пишет РИА Новости.

Добровольцы получат телефоны врачей. Медики будут консультировать их и при необходимости окажут специализированную помощь.

Министерство здравоохранения РФ рассчитывает, что до промышленного производства в России дойдет не менее трех-четырех вакцин. Всего отмечено 17 перспективных образцов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России началась финальная стадия клинических испытаний вакцины от COVID-19, разработанной центром имени Гамалеи.