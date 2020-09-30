В Выборге спасатели тушили модульное здание, полыхающее на 120 «квадратах»

В Выборге спасатели тушили модульное здание, полыхающее на 120 &#171;квадратах&#187;
Спасатели тушили пламя около получаса. Фото: pixabay

В Выборге спасатели тушили модульное здание, расположенное на набережной 40-летия ВЛКСМ. Оно вспыхнуло ранним утром.

Возгорание случилось сегодня, 30 сентября. Сигнал о ЧП сотрудники пожарно-спасательной части получили в 4:04.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Ленобласти, на место происшествия выехали восемь человек на двух единицах спецтехники. Здание полыхало на площади 120 квадратных метров.

На ликвидацию пожара огнеборцам потребовалось примерно полчаса. К 4:36 пламя полностью потушили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в коттеджном поселке в Ленобласти 12 пожарных тушили автомобиль.

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выборг ГУ МЧС России по Ленобласти пожар


 

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