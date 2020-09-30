Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу

Президент России Владимир Путин поставил подпись под документом о начале осеннего призыва в армию.

Об этом стало известно в среду, 30 сентября. Текст указа был опубликован на официальном сайте Кремля.

Таким образом, в ходе осенней призывной кампании, на службу, согласно действующему законодательству, будут призваны 128 тысяч жителей России в возрасте от 18 до 27 лет.

Указ вступил силу с момента его официальной публикации.

Напомним, осенью 2019 года в ряды армии были призваны 132 тысячи человек. Весной 2020 года отправились в различные войсковые части для несения службы 135 тысяч призывников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге и Ленобласти 1,5 тысячи призывников приняли присягу. В этом году призывникам пришлось пройти двухнедельный карантин. После комплексного медобследования новобранцев доставили в воинские части.