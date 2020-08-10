В Петербурге и Ленобласти 1,5 тысячи призывников приняли присягу

В воинских частях общевойсковой армии ЗВО провели воинскую присягу, которые были призваны на службу весной этого года.

Как сообщает пресс-служба ЗВО, присягу в Петербурге и Ленобласти приняли более 1,5 тысяч военнослужащих. После присяги военные ознакомились с особенностями службы и продолжили проходить военную подготовку.

В этом году призывникам пришлось пройти двухнедельный карантин. После комплексного медобследования новобранцев доставили в воинские части.

Призывникам в частях раздали антибактериальные гели для рук, медицинские перчатки и маски.

Уточняется, что всего для прохождения военной службы поступило около 1,5 тысяч военнослужащих с более чем 50 субъектов страны.

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