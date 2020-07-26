Путин рассказал о новейших кораблях в составе военно-морского флота России

Владимир Путин рассказал, что в составе ВМФ РФ есть новейшие корабли и уникальные образцы спецтехники. Фото: Первый канал

Владимир Путин рассказал, что в составе ВМФ РФ есть новейшие корабли и уникальные образцы спецтехники. Фото: Первый канал

Владимир Путин сообщил, что в текущем году у военно-морского флота России будет пополнение — 40 новых кораблей. Такое заявление президент сделал на торжественном мероприятии ко Дню ВМФ.

Об этом стало известно сегодня утром, 26 июля. Российский лидер также отметил, что уровень используемой на флоте техники всегда растет.

Парад от Благовещенского моста начался в Северной столице в 11 часов утра. В честь праздника на стрелке Васильевского острова зажглись факелы Ростральных колонн. Всего в параде примут участие более 40 кораблей. Предусмотрена и воздушная часть, в которой задействованы столько же самолетов и вертолетов. Сразу после парада на Дворцовой площади пройдет праздничный концерт. Увидеть его жители города смогут в прямом эфире.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин поприветствовал и поздравил личный состав экипажей с Днем Военно-морского флота. Они ответили ему троекратным «ура!».