Путин поздравил участников Главного парада с Днем ВМФ

Владимир Путин поприветствовал и поздравил личный состав экипажей с Днем ВМФ. Фото: Первый канал

Владимир Путин поприветствовал и поздравил личный состав экипажей с Днем ВМФ. Фото: Первый канал

Владимир Путин поприветствовал и поздравил личный состав экипажей с Днем Военно-морского флота. Российский лидер обратился к собравшимся участникам с борта катера.

Воскресным утром, 26 июля, президент обошел на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде.

Военно-морской парад начался в 11:00 и завершится в 14:00. Всего в нем примут участие более 40 кораблей. Предусмотрена и воздушная часть, в которой задействованы столько же самолетов и вертолетов. Сразу после парада на Дворцовой площади пройдет праздничный концерт. Увидеть его жители города смогут в прямом эфире.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о прибытии Путина на торжества в честь Дня ВМФ.