Путин прибыл на торжества в честь Дня Военно-морского флота

Владимир Путин прибыл в Петербург на празднование Дня ВМФ. Фото: Первый канал

Владимир Путин прибыл в Петербург на празднование Дня ВМФ. Фото: Первый канал

Российский лидер Владимир Путин прибыл в Северную столицу, где посетит Главный парад Военно-морского флота.

В воскресенье, 26 июля, президент отправился на катере к парадному строю кораблей в Финском заливе.

«Верховный главнокомандующий перешел на катер, на котором он подойдет к парадному строю кораблей в Финском заливе и поприветствует экипажи», — сообщает Первый канал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что перед Главным военно-морским парадом химики Западного военного округа обработали улицы Петербурга тремя тоннами спецраствора. Общая площадь обрабатываемой поверхности превысила 40 тысяч квадратных метров.