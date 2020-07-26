Путин прибыл на торжества в честь Дня Военно-морского флота

Путин прибыл на торжества в честь Дня Военно-морского флота
Владимир Путин прибыл в Петербург на празднование Дня ВМФ. Фото: Первый канал

Российский лидер Владимир Путин прибыл в Северную столицу, где посетит Главный парад Военно-морского флота.

В воскресенье, 26 июля, президент отправился на катере к парадному строю кораблей в Финском заливе.

«Верховный главнокомандующий перешел на катер, на котором он подойдет к парадному строю кораблей в Финском заливе и поприветствует экипажи», — сообщает Первый канал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что перед Главным военно-морским парадом химики Западного военного округа обработали улицы Петербурга тремя тоннами спецраствора. Общая площадь обрабатываемой поверхности превысила 40 тысяч квадратных метров.

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