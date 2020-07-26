Перед военно-морским парадом химики ЗВО обработали улицы Петербурга тремя тоннами спецраствора

Перед военно-морским парадом химики ЗВО обработали улицы Петербурга тремя тоннами спецраствора
Общая площадь обрабатываемой поверхности превысила 40 тысяч квадратных метров. Фото: function.mil.ru

Петербургские улицы обработали тремя тоннами специального дезинфицирующего раствора перед проведением парада ко Дню ВМФ.

Химики общевойсковой армии Западного военного округа обработали места построения парадных расчетов, маршрут торжественного марша, а также площадку салютного дивизиона у стен Петропавловской крепости и прилегающую территорию.

Как сообщили в пресс-службе ЗВО, дезинфекция была проведена на Сенатской площади, Адмиралтейской набережной, Кронверской улице и территории Главного командования ВМФ.

Общая площадь обрабатываемой поверхности превысила 40 тыс. «квадратов».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, в Северной столице парад ко Дню Военно-морского флота пройдет при солнечной погоде. Воздух прогреется до 22 градусов тепла.

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