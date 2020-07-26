Перед военно-морским парадом химики ЗВО обработали улицы Петербурга тремя тоннами спецраствора

Петербургские улицы обработали тремя тоннами специального дезинфицирующего раствора перед проведением парада ко Дню ВМФ.

Химики общевойсковой армии Западного военного округа обработали места построения парадных расчетов, маршрут торжественного марша, а также площадку салютного дивизиона у стен Петропавловской крепости и прилегающую территорию.

Как сообщили в пресс-службе ЗВО, дезинфекция была проведена на Сенатской площади, Адмиралтейской набережной, Кронверской улице и территории Главного командования ВМФ.

Общая площадь обрабатываемой поверхности превысила 40 тыс. «квадратов».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, в Северной столице парад ко Дню Военно-морского флота пройдет при солнечной погоде. Воздух прогреется до 22 градусов тепла.