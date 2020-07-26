В Петербурге парад ко Дню ВМФ пройдет при солнечной погоде

В Северной столице главный парад в честь Дня Военно-морского флота пройдет при солнечной погоде. Об этом рассказал специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В воскресенье, 26 июля, в формирование условий погоды вмешается гребень антициклона. Как рассказал синоптик на своей странице в социальной сети Facebook, в дневное время воздух прогреется до 20-22 градусов тепла. В Ленобласти столбик термометра поднимется до +18…+23 градусов. Северо-западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, на палубе корабля «Перекоп» в Кронштадте состоится концерт ко Дню ВМФ.