Рейс Анталья — Петербург экстренно сел в Сочи из-за плохого самочувствия ребенка

В Сочи экстренно сел самолет, летевший из Антальи в Петербург. На борту воздушного судна ребенку стало плохо.

Инцидент произошел в среду, 30 сентября. Примерно в 17:24 в аэропорту Сочи самолет совершил экстренную посадку. Уже через три часа пассажиры снова вылетели в Петербург.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Сочи, ребенок с мамой были госпитализированы в городскую больницу.

По словам пассажиров, у несовершеннолетнего случился приступ эпилепсии. Ребенок остался в полуобморочном состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково экстренно приземлился самолет из-за трещины в стекле. Дефект обнаружили в кабине пилота во время полета, о чем сразу сообщили в аэропорт Петербурга.