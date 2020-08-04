В Пулково экстренно приземлился самолет из-за трещины в стекле

В Пулково экстренно приземлился самолет из-за трещины в стекле
Самолет благополучно приземлился. Фото: pixabay.com

Борт направлялся в Красноярск, но ему пришлось вернуться в аэропорт вылета.

Самолет рейса Санкт-Петербург – Красноярск, который выполняла авиакомпания «Россия», вернулся в Пулково из-за трещины в стекле. Об этом сообщает пресс-служба петербургского аэропорта.

Дефект обнаружили в кабине пилота во время полета, о чем сразу сообщили в Пулково. Воздушная гавань экстренно подготовила все для приема лайнера, в результате приземлении было благополучным.

На борту находилось 108 пассажиров, сейчас решается вопрос об их доставке в место назначения, пишет «Пятый канал».

«С ними работают представители авиакомпании»,

— добавила представительница компании.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Мали самолет с россиянами совершил жесткую посадку, есть пострадавшие. В настоящее время ведется расследование обстоятельств инцидента.

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