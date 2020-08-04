В Пулково экстренно приземлился самолет из-за трещины в стекле

Борт направлялся в Красноярск, но ему пришлось вернуться в аэропорт вылета.
Самолет рейса Санкт-Петербург – Красноярск, который выполняла авиакомпания «Россия», вернулся в Пулково из-за трещины в стекле. Об этом сообщает пресс-служба петербургского аэропорта.
Дефект обнаружили в кабине пилота во время полета, о чем сразу сообщили в Пулково. Воздушная гавань экстренно подготовила все для приема лайнера, в результате приземлении было благополучным.
На борту находилось 108 пассажиров, сейчас решается вопрос об их доставке в место назначения, пишет «Пятый канал».
«С ними работают представители авиакомпании»,
— добавила представительница компании.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Мали самолет с россиянами совершил жесткую посадку, есть пострадавшие. В настоящее время ведется расследование обстоятельств инцидента.