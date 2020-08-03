В Мали самолет с россиянами совершил жесткую посадку, есть пострадавшие

Борт выполнял плановый рейс в рамках деятельности Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали. Фото: Pixabay

Борт выполнял плановый рейс в рамках деятельности Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали. Фото: Pixabay

В Мали самолет с россиянами совершил жесткую посадку. Никто тяжело не пострадал.

Инцидент произошел утром понедельника, 3 августа, в городе Гао на востоке Мали. На борту воздушного судна Ан-74 авиакомпании Utair находилось 11 людей, семеро из которых — россияне. В результате ЧП все пассажиры были травмированы.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на российское посольство в республике, у одного из пассажиров возможен перелом ноги.

В настоящее время ведется расследование обстоятельств инцидента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пассажиры подрались в самолете из-за маски. Один из мужчин отказался использовать средство индивидуальной защиты, что вызвало бурную реакцию. Пассажиры очень разволновались – особенно переживали за детей, наблюдавшим за жестокостью.