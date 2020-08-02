Пассажиры подрались в самолете из-за маски

Один из мужчин отказался надевать медицинскую маску, что вызвало бурную реакцию.

В самолете, летящем на Ибицу, произошла массовая драка из-за маски. Об этом рассказал один из очевидцев в Twitter. Один из пассажиров находился на борту без средства защиты, на что обратили внимание окружающие. Путешественнику сделали замечание, но он отказался прислушаться. Тогда от слов перешли к делу – в результате произошла драка, в которой приняли участие около 10 человек. Отмечается, что агрессивное поведение мог спровоцировать алкоголь.

В происходящее вмешались сотрудники авиакомпании, которые успокоили мужчин. Пассажиры очень разволновались – особенно переживали за детей, наблюдавшим за жестокостью.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что посетительница ТЦ «Галерея» рассказала об избиении охранниками из-за отсутствующей маски.