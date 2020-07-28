Посетительница ТЦ «Галерея» рассказала об избиении охранниками из-за отсутствующей маски

Девушка решила прийти на шопинг без средств индивидуальной защиты, и это привело к негативным последствиям.

Пострадавшая намерена жаловаться в полицию на охранников, которые позволили применить против нее физическую силу. По словам девушки, на входе ей объяснили, что без маски находиться в торговом центре нельзя и попросили приобрести средство защиты. В ходе зрительного поиска, магазин с СИЗ обнаружен не был. Не дав толком разобраться, как быть в сложившейся ситуации, охранник начал хватать девушку за руки и плечи, а позднее «впечатал в стену» и понес по зоне парковки из ТЦ. Пострадавшая утверждает, что получила удары коленями по голове. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Полиция была вызвана охраной «Галереи». Из отделения девушка была направлена в больницу, где не смогла толком получить необходимое обследование. У нее была взять кровь, но томографию сделать не вышло. При первом осмотре никаких диагнозов поставлено не было. Пострадавшая же жалуется на синяки и ссадины.

Представители охраны рассказали свое видение произошедшего. По их словам, девушку выставили из торгового центра после того, как она позволила серьезно оскорбить одного из работников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ТРЦ «Галерея» возвращается к работе с 27 июля.