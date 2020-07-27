ТРЦ «Галерея» возвращается к работе с 27 июля

ТРЦ &#171;Галерея&#187; возвращается к работе с 27 июля
Торгово-развлекательный центр «Галерея». Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Утром в понедельник, 27 июля, в Северной столице после долгого перерыва возобновляет работу торговый центр «Галерея», расположенный в центре города.

Об этом сообщается на сайте ТРЦ. Временно закрытыми в «Галерее» останутся кинотеатр «Формула Кино», фуд-холл на пятом этаже, а кафе и рестораны будут работать только на вынос и на доставку.

Стоит отметить, что для покупателей будут доступны только те торговые точки, у которых есть отдельный вход. Остальные откроются позже.

Чтобы обезопасить здоровье посетителей, на каждом входе в торговый центр, у банкоматов и на фуд-корте поставят санитайзеры для обработки рук. Подземный паркинг сделают бесплатным. В ТРЦ пояснили, что это делают для исключения контактов с поверхностями при оплате парковочного талона.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор разрешил возобновить работу торговых центров в Петербурге с 27 июля.

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ТРЦ «Галерея» возвращается к работе с 27 июля